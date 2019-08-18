Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçına hazır
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Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçına hazır

1 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gazişehir Gaziantep'i konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçına hazır, System.String[]
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gazişehir Gaziantep'i konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda üç gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Fenerbahçe, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:14 Kaynak: AA
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