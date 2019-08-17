Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Gazişehir maçı hazırlıklarına devam etti
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Fenerbahçe, Gazişehir maçı hazırlıklarına devam etti

1 saat önce

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Gazişehir maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]
Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Can Bartu Tesisleri'nde bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenmanda salonda dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, sahada aktif dinlenmeye yönelik yapılan çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
(İHA)
Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:25 Kaynak: İHA
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