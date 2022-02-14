Üye Girişi
Fenerbahçe geçen sezonun gerisinde - Son Dakika

Fenerbahçe geçen sezonun gerisinde

14.02.2022 14:05
Fenerbahçe geçen sezonun gerisinde

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 25 haftada gösterdiği performansla geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 25 haftada gösterdiği performansla geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası itibariyle Fenerbahçe geçtiğimiz senenin gerisinde kaldı. Sarı-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 25 müsabakada 11 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik alırken, geçtiğimiz sezon ise 25 haftalık periyotta 1 hafta BAY geçilirken 16 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

GOLLERDE GERİDE KALDI

Spor Toto Süper Lig'de 25 haftada 38 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 30 gol gördü. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda ise 25 haftada 47 gol atarken, 26 gol yedi.

SIRALAMADA DÜŞÜŞTE

Sarı-lacivertli ekip, 2020-2021 sezonunda ligde 25. haftalar itibarıyla 51 puanla 3. sırada yer alıyordu. Galatasaray 51 puan 30 averaj ile lider, Beşiktaş 51 puan 27 averaj ile ikinci sırada yer alırken sarı-lacivertliler aynı puanla 21 averajla 3. sırada yer aldı. Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda ise 40 puanla 6. sırada yer alırken lider Trabzonspor ile arasında 20 puan farkı bulunuyor.

KUPADA ERKEN ELENDİ

Fenerbahçe 2020-2021 sezonunda Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Başakşehir'e uzatmalarda 2-1 yenilerek elenirken, bu sezon ise son 16 turunda Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak geçtiğimiz sezona göre kupaya da erken veda etti.

(Ozan Buğra Koşar/ İHA)

Fenerbahçe geçen sezonun gerisinde

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe geçen sezonun gerisinde - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:18 Ali Koç Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Samandıra'da yeni tesis çalışmaları başladı
14:17 Adnan Oktar'ın eski kedicikleriydi! İngiliz basınına konuştular: İstismar edildik, hapsedildik, anestezisiz ameliyata bile zorlandık!
14:06 Zabıtalar KDV denetiminde! Vatandaşları uyardılar: Kasa ile etiket arasındaki farka dikkat edin, satış fişinde yüzde 1'i görün!
14:06 Çalan aynı, çaldıkları yer farklı! Lüks cip çalan çocuklar her yerde aranıyor
14:04 Sokak kedisini tekmeleyip havaya fırlattı! Kameralara yansıyan görüntüler hayvanseverlerin tepkisine neden oldu
14:04 Ece Erken sosyal medyadan eşine seslendi: Kardeş dediklerin kalleş çıktılar be aşkım!
13:57 AK Partili Bülent Turan: Döviz nasıl durmuşsa, benzer adımlar enflasyonda da atıldığında bunu karşılığını göreceğiz
13:42 Eski eşine "iyi ki seni boşamışım" çelengi gönderdi! Eski eş: Öldüm sandım!
12:42 Özlemi hiç eksilmedi! 6 yıldır her 14 Şubat'ta 1 kırmızı gülle eşinin mezarında
13:23 AK Partili Dağ'dan muhalefet liderlerine: Tek hedefleri Recep Tayyip Erdoğan olmasın!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 14:28:42. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe geçen sezonun gerisinde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement