Fenerbahçe Kulübü, gelecek nesillere daha temiz, daha yeşil, daha güzel bir dünya bırakmak adına "Geleceğe Nefes" kampanyasına destek oldu. Eyüpsultan ilçesinin Pirinççi Köyü'nde fidan dikimi gerçekleştiren sarı-lacivertli kulüpte yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt, "Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü olarak yankı yaratama alanımızı ve farkındalık gücümüzü bilerek sosyal sorumluluk projelerine elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun çevreye duyarlılığına katkı sağlamak ve yangınlardan zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması adına hayata geçirdiği "Geleceğe Nefes" sosyal sorumluluk projesine Fenerbahçe Spor Kulübü de destek verdi. Tüm Türkiye'de bugün saat 11.11'de eş zamanlı başlayan etkinlikte İstanbul'da Eyüpsultan ilçesinin Pirinççi Köyü'nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Simla Türker Bayazıt ile Turhan Şahin, sarı-lacivertli kulüpte faaliyet gösterdiği 9 branşın altyapı sporcuları, 1907 Fenerbahçe ve Eyüp Derneği yöneticileri ve üyeleri, Fenerbahçe Koleji öğretmenleri ve öğrencileri, sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar fidan ekimi gerçekleştirdi.

Türkiye'de 2023 noktada 11 milyon fidanın dikilmesinin hedeflendiği proje kapsamında 14 milyona yakın fidan toprakla buluştu.

SİMLA TÜRKER BAYAZIT: "TÜM PAYDAŞLARIMIZLA BERABER TÜRKİYE ÇAPINDA BU PROJEYE DESTEK VERİYORUZ VE GELECEĞE NEFES OLUYORUZ"

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yankı yaratama alanlarını ve farkındalık güçlerini bilerek sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Simla Türker Bayazıt, "Bir spor kulübü olarak da ülkemizin geleceğe adına atılan adımlarda biz de var olmak istiyoruz, var olmaktan da mutluluk duyuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu projesi açıklandığı zaman nasıl bu projeye dahil olabiliriz, nasıl destek verebiliriz diye onlarla irtibata geçtik. Bu bağlamda 81 ilde aynı anda 11 Kasım'da saat 11.11'de 11 milyon fidanın dikilmesi ve sahiplenilmesi projesine biz de tüm derneklerimizle Türkiye çapında destek veriyoruz. Bugün de Eyüp ve 1907 Fenerbahçe Derneklerimizle, 9 branşımızın altyapı sporcuları yani gençlerimizle beraber ülkemizi daha yeşil, daha yaşanabilir, daha güzel bir yarın yaratmak için dikim alanındayız. Fidan sahiplendik. Çok kalabalık. Katılım muazzam. Harika bir şey. Ülkemizin geleceği için biz de gelecek nesillere nefes oluyoruz. Fenerbahçe Kolejimiz de burada. Tüm paydaşlarımızla beraber Türkiye çapında bu projeye destek veriyoruz ve geleceğe nefes oluyoruz" dedi.

- İstanbul