Fenerbahçe gelince korona unutuldu - Son Dakika

Süper Lig'in 23. Haftasında deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe'yi karşılaşamaya gelen taraftarlar adeta koronavirüsü unuttu. Yan yana havaalanında takımlarını bekleyen taraftarlar, otelin önüne de gelerek takımlarına destek verdiler.

Lig'in 23. Haftasında Antakya Atatürk Stadı'nda Hatayspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan akşam saatlerinde Hatay havaalanına gelen kafileyi, Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.

Koronavirüsün unutulduğu karşılama da Fenerbahçe taraftarları sosyal mesafe olmaksızın takımlarını desteklediler.

Havaalanında ki karşılaşamanın ardından yaklaşık 1000 kişilik taraftar grubu meşalelerle otel önünde Fenerbahçe kafilesini karşıladı. Burada da sosyal mesafe dikkate alınmazken, uzun süre takımları lehinde tezahüratta bulundular.

(İHA)