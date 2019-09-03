Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, genç oyuncularını kiralık gönderdi
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Fenerbahçe, genç oyuncularını kiralık gönderdi

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcuları Yusuf Mert Tunç, Batuhan Yılmaz ve Abdulcebrail Akbulut'u alt lig takımlarına kiralık gönderdi.

Fenerbahçe, genç oyuncularını kiralık gönderdi, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcuları Yusuf Mert Tunç, Batuhan Yılmaz ve Abdulcebrail Akbulut'u alt lig takımlarına kiralık gönderdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Batuhan Yılmaz'ın TFF 3. Lig ekiplerinden Modafenspor'a kiralandığı belirtildi.

Yusuf Mert Tunç'un TFF 1. Lig'de Boluspor'a, Yusuf Mert Tunç, Abdulcebrail Akbulut'un ise aynı ligdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a kiralık olarak gönderildiği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüp, 3 oyuncunun da 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Batuhan Yılmaz, Yusuf Mert, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:26 Kaynak: AA
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