Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe, yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Ligde 17 puanla 2'nci sırada yer alan Fenerbahçe, milli ara öncesinde ilk yenilgisini evinde İttifak Holding Konyaspor'a karşı aldı. Aranın ardından yenilgi yaşamak istemeyen sarı-laciverti ekip, Başkent ekibiyle oynayacağı maça 4 futbolcusundan yoksun çıkacak. Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile Harun Tekin, sakatlıkları sebebiyle görev alamayacak. Koronavirüs testi pozitif çıkan Enner Valencia'nın dışında ismi açıklanmayan bir futbolcu Gençlerbirliği karşılaşmasında yer alamayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktör Erol Bulut, Gençlerbirliği mücadelesinde zorunlu değişiklikler yapacak. Bulut, 2'si sakat 2'si de korona olan futbolcularının yanı sıra Milli takımdan sakat dönen Ferdi Kadıoğlu'na forma veremeyecek. Sarı-lacivertli ekibin, Gençlerbirliği karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilede: "Altay, Nazım Sangare, Lemos, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan (Pelkas), Perotti, Samatta"