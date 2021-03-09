Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

09.03.2021 14:11
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, İttifak Holding Konyaspor'a karşı ilk 11'de görev alan oyuncuların yenileme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptığı antrenmanın, dar alanda düzenlenen çift kale maçla noktalandığı kaydedildi.

Sadık Çiftpınar'ın günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamladığı, Mesut Özil ve Sinan Gümüş'ün tedavisine devam edildiği bildirildi.

Öte yandan Dimitris Pelkas'ın, İttifak Holding Konyaspor ile oynanan karşılaşmada göğsüne aldığı darbe sonucu geceyi tedbir amaçlı Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde müşahede altında geçirdiği ifade edildi. Yapılan kontrollerde bulguya rastlanmadığı ve Pelkas'ın iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, 14 Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı Kabine değişikliği sorusuna kızan Tayland Başbakanı gazetecilerin üzerine dezenfektan sıktı İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü Din adamları ile cemaat arasında çıkan kavga sırasında balkon çöktü! 10 kişi metrelerce yüksekten düştü Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu
Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu         
15:49
Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı         
15:43
Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı Çok yüksek riskli iller içinde olan Sinop'ta öğrencilerin okul dışına çıkışları kısıtlandı         
15:27
Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz Mesut Özil'e olan benzerliği ile tanınan Mustafa Barut Fenerbahçe yönetimine seslendi: Onun yerine beni alın kimse anlamaz         
15:19
İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı İnternetten fırın satın aldı, gelen kargodan oyuncak çıktı         
14:54
Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı         
14:26
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış         
10:23
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar Kongo'da dağdan altın fışkırdı! Toplamak için toprağı tırnaklarıyla kazdılar         
10:04
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Zeytinyağı tüketimini artırmak için Zeytinyağı tüketimini artırmak için "Zeytinyağlı yiyemem aman" türküsünü yeniden uyarladı         
09:35
Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor Evliliklerinin 8'inci ayında kocası tarafından elleri kesilen Ayşe nine, 72 yıldır yaşam mücadelesi veriyor         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 16:12:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei