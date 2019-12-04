Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği ile 6 Aralık Cuma günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği ile 6 Aralık Cuma günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

İstanbulspor karşılaşmasında oynamayan futbolcular ise 5'e 2 top kapma, pas ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.

Hasan Ali Kaldırım ve Mevlüt Erdinç, özel program dahilinde antrenman yaptı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Roberto Carlos Türkiye'ye geleceği iddialarını yalandı
Beşiktaş, Odion Ighalo'nun transferi için harekete geçti! TEM, bakım çalışmaları için kapatılacak Fenerbahçe, Mario Mandzukic'i transfer etmek istiyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 19:24:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]