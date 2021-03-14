Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçından notlar - Son Dakika

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçından notlar

14.03.2021 19:21
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçından notlar, System.String[]

Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor maçının 11'ine göre kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor maçının 11'ine göre kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gitti.

Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı kart cezalısı Enner Valencia'nın yerine Luiz Gustavo'yu 11'de görevlendirdi.

Kalede Altay Bayındır'a şans veren Bulut, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Filip Novak'tan oluşturdu. Savunmanın önünde Luiz Gustavo'yu oynatan 46 yaşındaki çalıştırıcı, Gustavo'nun önünde Jose Sosa ve Mert Hakan'a formayı verdi. Hücumun kanatlarında Bright Osayi-Samuel ile Dimitris Pelkas yer alırken, santrforda Mame Thiam görev yaptı.

Sarı-lacivertlilerde Harun Tekin, Mauricio Lemos, Ozan Tufan, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Caner Erkin ise Erol Bulut'tan forma bekledi.

Luiz Gustavo yaklaşık 1,5 ay sonra 11'de

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, yaklaşık 1,5 ay sonra ilk 11'de görev aldı.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan 33 yaşındaki oyuncu, ligde 5 maçı kaçırmıştı.

Sakatlığının ardından ilk olarak geçen hafta İttifak Holding Konyaspor maçının son bölümünde oynayan Luiz Gustavo, Gençlerbirliği mücadelesine ise ilk 11'de başladı.

Brezilyalı futbolcu, son olarak ligde 2 Şubat'taki Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görev yapmıştı.

Caner Erkin yedek bekledi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Caner Erkin, Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyundu.

Teknik heyetin kararıyla bir süre takımdan ayrı kalan Caner, hafta içinde tekrar takımla çalışmalara başlamıştı.

Tribünde bin fidan

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında tribünlerde bin adet fidan yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu akşam, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarımıza teşekkür ve minnetlerimizi göstermek için 21-26 Mart Orman Haftası'nda dikimini gerçekleştireceğimiz binlerce fidana ev sahipliği yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Gençlerbirliği müsabakasında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra cezalı Enner Valencia da takımını yalnız bıraktı.

Gençlerbirliği, Luiz Gustavo, Erol Bulut, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçından notlar - Son Dakika Spor


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