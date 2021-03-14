Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının ardından

Gençlerbirliği Başkanvekili Mehmet Emin Gür, Fenerbahçe karşısında haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Mehmet Emin Gür, Gençlerbirliği'nin deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İzleyenlerin keyif aldığı güzel bir maç oldu. Başta teknik ekibimiz olmak üzere, futbolcu kardeşlerimize canı gönülden sevgilerimi sunuyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." dedi.

Fenerbahçe'nin büyük bir camia olduğunu dile getiren Gür, "Kendilerine bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Hoş bir müsabaka oldu. Zaman zaman gerginlikler yaşandı ama futbolun içerisinde olan şeylerdi. Hakem arkadaşımız da iyiydi, onu da tebrik ediyoruz. Baskı altında kalmadı, taraf da tutmadı. O bağlamda hak ettiğimiz bir galibiyet almanın mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Ligde çıkışa geçmek istediklerinin altını çizen Gür, "Bu galibiyet bizim için bir başlangıç olacaktır inşallah. Bundan sonraki maçlarda eğer bir seri yakalarsak, inşallah düşme hattının üzerine çıkma suretiyle taraftarlarımızı mutlu edeceğiz." şeklinde konuştu.

Gençlerbirliği Başkanvekili, attıkları ikinci goldeki ofsayt tartışmalarıyla ilgili olarak ise, "Televizyondan izlemedik. Hakem kararlarına camia olarak hep saygılıyız. VAR'daki arkadaşlar öyle görüp, öyle değerlendirdiler. Diyeceğimiz bir şey yok." yorumunda bulundu.