Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının ardından - Emre Belözoğlu

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği'ni farklı mağlup ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Gençlerbirliği'ni 5-2 yendikleri karşılaşmadan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Emre, iki deplasman beraberliği aldıktan sonra seyircilerinin önünde kazanmaya çıktıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Son 3-4 hafta yaşadığımız ilk atakta gol yeme problemi yine ortaya çıksa da kazanmasını bildik. Kazandığımız için mutluyuz. Bütün kaybettiğimiz puanlarda ben sahanın içinde bir oyuncu olarak bunu hissediyordum, kaybedilecek bir oyun oynamıyoruz. Sadece pozisyonları değerlendiremedik. 3-0'la ilk 15 dakikaya girmek varken 1-0 mağlup başladık. Çevirmesini bildik taraftarın desteğiyle beraber."

Deplasman maçlarında kaybetmemenin de değerli olduğunun altını çizen Emre, "Bu takım yeni kuruldu. Tabii Süper Lig tecrübesi olan oyuncular var. Yeni bir takımız. Bir şeyleri burada oturtmaya çalışıyoruz, hocamız başta olmak üzere. Bu süreçler sancılı olacak ama geçen sene farklı bir süreç yaşadık. Devre arasına kadar toplayacağımız puanlarla şampiyonluğa emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Deplasmanlarda kaybetmemek benim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

İlk yarının kalan 3 maçını da kazanmak istediklerini vurgulayan Emre, "Bizim için önemli olan sezon sonunda lider olmak. Beraberliğe sevinecek durumda değiliz ama deplasmanda kaybetmemek değerlidir, diye bunu söylemek istedim. Önümüzde 9 puan var. Ligin lideri Sivasspor'a gideceğiz. İnşallah orada kazanıp ligin sonu için konumumuzu perçinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nu da öven Emre, "Taraftarın değer verdiği, teveccüh gösterdiği bir oyuncu. Genç oyuncular buldukları dakikayı iyi değerlendirmek zorunda. Kolay bir camia değil burası. Elimizden geldiğince ona destek olmaya çalışıyoruz. Bu tarz oyuncuları çok oynatıp kaybetmek de var. Hocamız bu konuda tecrübeli bir isim. Kendisi bizden daha iyi biliyordur süre verip vermeyeceğini. Bizim ona verdiğimiz içerideki enerjiyle Fenerbahçe'de önemli bir yıldız olarak ortaya çıkacak önümüzdeki sene." diye konuştu.

Emre Belözoğlu, ayağında ufak bir ağrı olmasına rağmen Demir Grup Sivasspor maçına kadar bir sıkıntının kalmayacağını kaydetti.