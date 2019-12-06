Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu
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Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu

6 saat önce

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye 5-2 kaybettikleri maçta rakiplerinin hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye 5-2 kaybettikleri maçta rakiplerinin hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, İstanbul'a umutlu geldiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"4 haftalık çıkışımızdan sonra en az beraberlik hatta galibiyet için geldik. Maça iyi başladık. Fenerbahçe'nin baskıyla başlayacağını planlıyorduk. Golden sonra skoru koruyamadık, topa sahip olamadık. Skoru koruma iç güdüsüyle tamamen geriye yaslandık böylece maç Fenerbahçe'nin istediği oyuna döndü. Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçen, bizim pas yapamadığımız, hücumda çoğalamadığımız, birlikte hareket edemediğimiz bir maç oldu. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum."

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu da öven Hamzaoğlu, "Ferdi'yi de tebrik ediyorum. Böyle bir genç yeteneğin, yeteneklerini doğru kullandığı için tebrik etmek lazım. Türk futbolu iyi bir oyuncu kazanacaktır." dedi.

Fenerbahçe'nin ilk golünün ofsayt olup olmadığının sorulması üzerine Hamzaoğlu, "Bana da içeride söylediler ama çok önemli değil. Sonuçta Fenerbahçe hak ederek kazandı. Tamam, direnç gösterdik zaman zaman ama 90 dakika boyunca oyun disiplinini korumamız, birlikte hareket etmemiz gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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