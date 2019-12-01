Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı, System.String[]

Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, U19 takımından gelen oyuncularla gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Dün oynanan Göztepe maçında 11'de görev alan oyuncular yenileme çalışmalarının ardından antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertlilerde, Hasan Ali Kaldırım ve Mevlüt Erdinç ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Öte yandan Hasan Ali Kaldırım'ın Göztepe maçında tedbir amaçlı oynatılmadığı öğrenildi. Çarşamba günü gerçekleştirilen antrenmanın sonunda kasığında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım'ın çekilen MR sonrasında kısmi yırtık tespit edildi. İki gün dinlendirilen tecrübeli futbolcunun maç öncesinde son durumuna bakıldığı ve tedbir amaçlı oynatılmadığı ifade edildi.


Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:24 Kaynak: DHA
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