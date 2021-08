Fenerbahçe gençleriyle mutlu

Muhammed ve Arda geceye damga vurdu

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de alınan skorun yanı sıra genç oyuncuların sergilediği performansın mutluluğu yaşanıyor.UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Helsinki'yi 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etti. Tam 910 gün sonra tekrardan bir Avrupa kupası maçı oynayan sarı-lacivertli ekip, sakat oyuncuların fazlalığının getirdiği problemin yanı sıra Finansal Fair-Play kuralları doğrultusunda yeni transferlerini UEFA'ya bildirilen listeye yazamamanın getirdiği sıkıntı ile Helsinki karşısına çıktı. İçinde bulunduğu bu sürece rağmen uzun bir aradan sonra resmi bir maçta taraftarıyla buluşan Fenerbahçe'de dün akşam alınan galibiyetle birlikte Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'in oynadıkları oyun taraftarın geleceğe umutla bakmasını sağladı.MUHAMMED VE ARDA GECEYE DAMGA VURDUFenerbahçe'de HJK Helsinki maçının 62'nci dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren Muhammed Gümüşkaya, sarı lacivertli forma altında ilk Avrupa maçına çıktı. Dakikalar 65'i gösterdiğinde ceza sahası dışından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderen 20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydederken, sarı-lacivertli ekibe de Helsinki karşısında galibiyeti getirdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Muhammed, gol attığı için çok mutlu olduğunu vurgularken, kendisini geliştirmek zorunda olduğunun da altını çizdi.Diğer yandan Fenerbahçe'de Helsinki maçının 67'nci dakikasında Filip Novak'ın yerine oyuna giren Arda Güler, sarı lacivertli forma ile ilk defa resmi bir maçta boy gösterdi. 16 yaşındaki oyuncu, oyuna girdiğinde sarı lacivertli taraftarlar, genç futbolcuya büyük destekte bulunurken Arda Güler, maçın ardından basın toplantısında yaptığı açıklamada, Vitor Pereira'ya teşekkür etti.SAVUNMA DAHA DÜZENLİ GÖZÜKTÜOynadığı ikinci resmi maçtan da sahadan gol yemeden galip ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın geldiği günden bu yana oturtmaya çalıştığı 3-4-3 sistemi, Helsinki karşılaşmasında daha olumlu gözüktü. Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor karşılaşmasının özellikle son 30 dakikasında rakibine ciddi fırsatlar veren Fenerbahçe, Helsinki'nin ise önemli fırsatlar yakalamasına izin vermedi. Serdar Aziz'in stoper bölgesine dönüşü ile birlikte Filip Novak'ı sol kanat bek olarak tercih eden Pereira'nın, Novak'ın sakatlığında ciddi bir durum olmaması halinde Antalyaspor karşısına da savunma anlamında aynı düzenle çıkması bekleniyor.SAKATLIK KABUSU HELSİNKİ KARŞISINDA DA DEVAM ETTİSüper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Enner Valencia'nın sakatlık haberini alan Fenerbahçe'de, Adana Demirspor maçında da Serdar Dursun omzundan sakatlanmış ve yapılan tetkikler sonucunda oyuncunun köprücük kemiğinin kırıldığı açıklanmıştı. Dün akşam oynanan Helsinki maçında da sarı-lacivertli ekipte iki oyuncu sakatlanarak oyunu terk etmek durumunda kaldı. İrfan Can Kahveci, arka adalesinden sakatlanarak 55'inci dakikada yerini Ferdi'ye bırakırken, Novak da 67'nci dakikada sakatlığından dolayı kenara gelerek yerini Arda Güler'e bıraktı. İki oyuncunun durumu da bugün çekilecek MR'ın ardından belli olacak.BAŞKAN ALİ KOÇ GELECEK ADINA UMUTLUHJK Helsinki galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, takımın sergilediği performanstan memnun kaldığını vurgularken sistemin yavaş yavaş oturmaya başladığı ve her geçen gün daha iyi olacaklarını ifade etti. Transfer konusuna da değinen başkan Koç, en az 3 transfer yapacaklarını ve bunlardan birisinin santrfor olacağını söyledi. Taraftarların sabırlı olmasını isteyen Ali Koç, transfer piyasasında karşılarına fırsatlar çıkacağını vurgulayarak, "İnşallah en az 3, hesabı kitabı doğru yapabilirsek 4 transferimiz olacak. Geçen sene de çok transfer yaptık. Çok ya da az transferle alakası yok. 20 yaşındaki Muhammed gol atıyor, 16 yaşındaki Arda oyuna giriyor. Biz doğru yoldayız. Biz burada en iyisini yapmak için sabırlı bir süreçten geçiyoruz" şeklinde konuştu.RÖVANŞ 26 AĞUSTOS'TA

Öte yandan Helsinki ile oynadığı ilk maçtan 1-0'lık galibiyet ile ayrılan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın rövanşını 26 Ağustos tarihinde Finlandiya'da oynayacak. Sarı-lacivertli ekip, rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıracak.