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SPOR Fenerbahçe, Getir ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika

SPOR Fenerbahçe, Getir ile sponsorluk anlaşması imzaladı

17.08.2021 17:04

Fenerbahçe, Getir ile sponsorluk anlaşması imzaladıBurak Çağlan Kızılhan: Bu sene Euroleague kupasını Getir markasıyla beraber kazanmak istiyoruzMustafa Kemal Danabaş: Getir'in bize desteği çok değerliTuncay Tütek: Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorumAta SELÇUK - Özcan USTA / İSTANBUL, (DHA)...

Fenerbahçe, Getir ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Burak Çağlan Kızılhan: Bu sene Euroleague kupasını Getir markasıyla beraber kazanmak istiyoruz

Mustafa Kemal Danabaş: Getir'in bize desteği çok değerli

Tuncay Tütek: Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum

Ata SELÇUK - Özcan USTA/ İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe Kulübü ile Getir markası arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Sponsorluk anlaşmasının detayına göre Getir, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na 1 yıllığına şort sponsoru olacak. Ayrıca Getir ile Fenerbahçe arasında 1,5 yıl önce imzalanan 'Zaman Sponsorluğu' anlaşması da 1 yıl daha devam edecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen imza törenine; Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek katıldı.

BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN: BU SENE EUROLEAGUE KUPASINI GETİR MARKASIYLA BERABER KAZANMAK İSTİYORUZ

Konuşmasına ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle üzgün olduğunu belirterek başlayan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, "Getir ile 1,5 sene önce başladığımız 'Zaman Sponsoru' olarak beraber yol aldığımız serüvende bu sezon da beraberiz. Kadın Basketbol takımımızın şort sponsorluğuna imza atıyoruz. Kadın basketbol takımımız geçen sene sezonu namağlup tamamladı. EuroLeague'de üstün başarı elde etti. Bu sene EuroLeague kupasını da Getir markasıyla beraber kazanmak istemekteyiz Ortaklığımızın her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

MUSTAFA KEMAL DANABAŞ: GETİR'İN BİZE DESTEĞİ ÇOK DEĞERLİ

Türkiye'de son dönemde yaşanan doğal afetlerde vefat edenler için baş sağlığı dileyen Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş ise şunları söyledi:

"Bu sezon Getir firması ile bu pozisyonda bulunmak beni oldukça mutlu ediyor. Pandemi sürecinde başlayan iş birliğimiz genişliyor ve güçleniyor. Fenerbahçe ailesinin destek kolisi projesi derin ve anlamlıydı. O zamandan beri sürecin bire bir içinde olarak yaklaşık 1,5 sezondur devam eden zaman sponsorluk iş birliğinde bu kez kadın basketbol takımında Getir'i göreceğiz. Rekorları elinde bulunduran kadın basket takımı tarihinde 2'nci kez namağlup şampiyonluğa ulaştı. Geçtiğimiz sezon Avrupa'da yüzümüzü güldürerek sezonu 3'üncü olarak tamamladı. Getir yurtdışında ülkemizi temsil ettiği gibi Fenerbahçe Kadın Basket Takımı da aynı şekilde başarıyla temsil etmiştir. Benzer yönlerimizle iş birliğimiz özel ve anlamlı hale geliyor. Benim için de heyecan verici bir süreç olacak. Kadın basket takımımızın hedefi bu sezon da her sezon olduğu gibi şampiyonluktur. Fenerbahçe adının olduğu her yerde zaten hedef şampiyonluktur. Bu sezon EuroLeague şampiyonluğunu hedefliyoruz ve yürekten inanıyoruz. Uzun ve yorucu süreçte Getir'in bize olan desteği çok değerli. Yeni hikayemiz her iki markaya da uğur getirir."

TUNCAY TÜTEK: HAYIRLI, UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM

Getir'i 2015 yılında kurduklarını hatırlatan Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, zamanın herkes için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Bizim aslında sattığımız şey zaman. Zaman insanlık için geri alınamayacak en değerli kavramlardan birisi. Bu hikaye burada kalmaz dedik. Bu senenin başında Londra'da başlattığımız serüvende Hollanda, Almanya ve Fransa'dayız. İspanya ve İtalya'da operasyona başladık. Toplamda 6 ülkede operasyon getiren bir şirketiz. Fenerbahçe ile 1,5 yıl önce başladığımız 'Zaman Sponsorluğu' vardı. 2021-22 sezonunda da devam edeceğimizi gururla söylüyorum. Fenerbahçe ve Türk futbolunun yanında olmaya çalışıyoruz. Bu sezon Fenerbahçemize ve Türk futboluna hayırlı olsun ve güzel bir sezon olmasını diliyorum. Kadın Fenerbahçe Takımımızın şortunda artık Getir logosu olacak. Başarıdan başarıya koşan takımımızı adıyla rakiplerini korkutan bir takımı kendi politikamıza yakın görüyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

SPOR Fenerbahçe, Getir ile sponsorluk anlaşması imzaladı
SPOR Fenerbahçe, Getir ile sponsorluk anlaşması imzaladı
SPOR Fenerbahçe, Getir ile sponsorluk anlaşması imzaladı
SPOR Fenerbahçe, Getir ile sponsorluk anlaşması imzaladı
SPOR Fenerbahçe, Getir ile sponsorluk anlaşması imzaladı
SPOR Fenerbahçe, Getir ile sponsorluk anlaşması imzaladı
SPOR Fenerbahçe, Getir ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Euroleague, Fenerbahçe, basketbol, Sel, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fenerbahçe, Getir ile sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika


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