Fenerbahçe, Gineli savunmacı Falette'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Gineli savunmacı Falette'yi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Gineli savunmacı Falette'yi kadrosuna kattı

48 dakika önce

Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'yi satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı.

Fenerbahçe, Gineli savunmacı Falette'yi kadrosuna kattı, System.String[]

Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'yi satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı.


Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, savunmasına takviye yaptı. Sarı-lacivertli ekip, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 27 yaşındaki Gineli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Falette bu sezon Frankfurt formasıyla sadece bir maçta görev almıştı. - İSTANBUL

Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Frankfurt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yeni stoper hamlesi sonrası Fenerbahçeli taraftarlar çıldırdı: Comolli istifa
Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması! Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı Ronaldo'nun kaslı fotoğrafı sosyal medyayı yıktı geçti

Son Dakika Haberleri
00:02 Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor
00:00 Futbol camiasından şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika Spor
23:36 Kayserisporlu Bernard Mensah'tan transfer yanıtı! "Gitmiyorum" - Son Dakika Spor
23:36 Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika Spor
23:30 Basketbolda maçın ardından - Son Dakika Spor
23:11 Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor
22:21 Ronaldo'nun kaslı fotoğrafı sosyal medyayı yıktı geçti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 00:07:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, Gineli savunmacı Falette'yi kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]