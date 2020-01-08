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Fenerbahçe, Gineli savunmacı Falette'yi kadrosuna kattı
48 dakika önce
Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'yi satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'yi satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı.
Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, savunmasına takviye yaptı. Sarı-lacivertli ekip, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 27 yaşındaki Gineli oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Falette bu sezon Frankfurt formasıyla sadece bir maçta görev almıştı. - İSTANBUL
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