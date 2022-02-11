Üye Girişi
Fenerbahçe, Giresunspor'a 1972'den beri kaybetmiyor - Son Dakika

Fenerbahçe, Giresunspor'a 1972'den beri kaybetmiyor

11.02.2022 11:33
Fenerbahçe, Giresunspor'a 1972'den beri kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibine 1972 yılından beri kaybetmiyor.

Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, rakibine 1972 yılından beri kaybetmiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasına Fenerbahçe yarın saat 16.00'da deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan müsabakalarda sarı-lacivertliler 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 37 puan topladı. Karadeniz temsilcisi ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 26 puan elde etti.

Fenerbahçe, Giresunspor'a karşı 1972 yılından günümüze kadar oynadığı lig maçlarında kaybetmedi. Söz konusu 13 müsabakada sarı-lacivertliler 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kanarya son olarak 1972 yılının aralık ayında deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli ekip ayrıca son 8 Giresunspor maçında kaybetmezken, bu müsabakalarda toplam 23 gol kaydetti.

FENERBAHÇE'DE 3 DEPLASMANDA 3 BERABERLİK

Ligde gösterdiği performansla taraftarın tepkisine maruz kalan Fenerbahçe üst üste oynadığı son 3 deplasman maçında da berabere kaldı. Sarı-lacivertliler son olarak 1999-2000 sezonunda üst üste dört deplasmandaki karşılaşmalardan beraberlikle ayrılmıştı.

TOP KAZANMADA ZİRVEDE

Bu sezon Süper Lig'de 243 top kapmayla en fazla ön alanda top kapan (rakip kaleden itibaren ilk 40 metre içinde) ekip olan Fenerbahçe, aynı zamanda bu bölgede kazandığı toplar sonucunda 41 şutla en fazla şut çeken takım oldu.

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe'de Gustavo, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci sakatlıkları sebebiyle Giresunspor maçı kadrosunda yer almayacak. Miguel Crespo ise cezası sebebiyle yeşil-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.

(İHA)

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Fenerbahçe, Karadeniz, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Giresunspor'a 1972'den beri kaybetmiyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:40 11 Şubat dolar/TL 13,54 seviyelerinde işlem görüyor
11:20 11 Şubat altının gram fiyatı 796 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:14 Halk TV'de hava durumunu alt yazısı geçerken "Dersim" yazılması sosyal medyada gündem oldu
10:19 Boşanma aşamasındaki karısına soğuk su yolladı! 55 bin liralık tazminata mahkum oldu
11:12 Merkez Bankası açıkladı: Enflasyon tahmini yükseldi, dolar tahmini düştü
11:00 Çocuğu olmadı, fakat yılmadı! Şimdi 90 yetime annelik yapıyor
11:00 Tarım Kredi'den gübre fiyatlarına indirim
10:59 İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemiyorum" çağrısı sonrası yeni hamle
10:57 Yanlışlıkla sepete 3 ürün ekleyen Demet Akalın kendisine "Vizyonsuz" diyen kişiye öfke kustu
10:09 Havalar ısındıkça umut artıyor! Krediler ikinci el araç piyasasını etkiledi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 11:47:55. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Giresunspor'a 1972'den beri kaybetmiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement