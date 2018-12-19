Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Giresunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe Giresunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

3 saat önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında karşılaşacağı Giresuspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Giresunspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında karşılaşacağı Giresuspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarını bugün tamamladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde çalışan sarı lacivertliler koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Turun ilk maçından 1-0 üstünlükle ayrılan Fenerbahçe, rövanş maçında yarın saat 20.30'de Giresunspor'a konuk olacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:21 Kaynak: İHA

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