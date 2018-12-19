Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Giresunspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Giresunspor Maçına Hazır

4 saat önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile yarın deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Giresunspor Maçına Hazır, System.String[]
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile yarın deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

Giresun Atatürk Stadı'nda yapılacak Giresunspor-Fenerbahçe mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe, sahasında oynadığı turun ilk maçını 1-0 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:11 Kaynak: AA

Spor
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