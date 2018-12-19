Fenerbahçe, Giresunspor Maçına Hazır
4 saat önce
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile yarın deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe
, Ziraat Türkiye Kupası
5. turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor
ile yarın deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldığı ifade edildi.
Giresun Atatürk
Stadı'nda yapılacak Giresunspor-Fenerbahçe mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe, sahasında oynadığı turun ilk maçını 1-0 kazanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:11 Kaynak: AA
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