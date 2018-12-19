Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Giresunspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Giresunspor Maçına Hazır

3 saat önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turu rövanşında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Giresunspor Maçına Hazır, System.String[]


Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turu rövanşında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:50 Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Giresunspor, Spor
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