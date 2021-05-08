Fenerbahçe, Giroud transferinde Mesut Özil sayesinde mutlu sona çok yakın - Son Dakika

Fenerbahçe, Giroud transferinde Mesut Özil sayesinde mutlu sona çok yakın

08.05.2021 13:31

Bu sezon yaptığı forvet transferlerinden verim alamayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon gol hattına Oliver Giroud'yu getiriyor. Sarı-Lacivertliler, Chelsea ile mukavelesi dolacak 34 yaşındaki golcü ile temasa geçti. Fransız forvet, Fenerbahçe formasını giymeye çok sıcak bakıyor. Bu transferde Arsenal'dan takım arkadaşlığı yaptığı Mesut Özil de devreye girdi.

Fenerbahçe yeni sezonda transferdeki önceliğini forvete verdi. Bu sezonun başında Samatta, Cisse, Thiam, Ademi ve Valencia'ya imza attıran Sarı-Lacivertliler bu operasyondan beklenen verimi alamadı. Valencia ve zaman zaman Thiam dışındaki forvetler büyük hayal kırıklığı yaşattı. Aynı senaryoyla bir daha karşılaşmak istemeyen Kanarya, bu kez kafalarda soru işareti yaratmayacak, kalitesini ispatlamış bir isme imza attırmanın peşinde. İlk aday ise Olivier Giroud...

EN BÜYÜK KOZ MESUT ÖZİL

Fenerbahçe, başka talipleri de olan 34 yaşındaki forveti ikna etmek için kısa En büyük kozu ise Giroud'nun Arsenal'dan takım arkadaşı olan Mesut Özil... Dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe resmi teklifi yaptıktan sonra Fransız golcüyü arayarak neden Sarı-Lacivertli takımı tercih etmesi gerektiğini anlatacak. Mesut, Arsenal'dayken Giroud ile yakın ilişki içindeydi. 32 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibindeki ilk asistini 14 Eylül 2013'te oynanan Sunderland maçında Fransız golcüye yapmıştı.

FORMAYI İYİCE UNUTTU

Olivier Giroud, bu sezon Chelsea'de Timo Werner ve Tammy Abraham'ın arkasında kaldı. Özellikle Tuchel'in takımın başına geçmesinin ardından tecrübeli forvet formayı adeta unuttu. Fransız oyuncu, Tuchel sonrası 15 lig maçının sadece 5'inde, 287 dakika süre alabildi. Alman menacerin planları arasında yer almayan yıldız forvet, bu nedenle Chelsea macerasına son vermeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Giroud transferinde Mesut Özil sayesinde mutlu sona çok yakın

Mesut Özil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Giroud transferinde Mesut Özil sayesinde mutlu sona çok yakın - Son Dakika Spor


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