Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kırklarelispor ile 11 Şubat Salı günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmana salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başlayan oyuncular, daha sonra sahada pas çalıştı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanda yenilenmeye dönük çalışma yaptı.

Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.