Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kırklarelispor ile 11 Şubat Salı günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kırklarelispor ile 11 Şubat Salı günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmana salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başlayan oyuncular, daha sonra sahada pas çalıştı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanda yenilenmeye dönük çalışma yaptı.

Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Aytemiz Alanyaspor, Kırklarelispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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