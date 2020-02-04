Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçına hazır - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçına hazır

6 saat önce

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda GMG Kırklarelispor'la oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçına hazır, System.String[]

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda GMG Kırklarelispor'la oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, saat 13.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde kara yoluyla maçın oynanacağı kente harekete edecek.


Kırklarelispor, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:04 Kaynak: DHA
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