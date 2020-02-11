Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçına hazır! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçına hazır! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçına hazır!

6 saat önce

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçına hazır!, System.String[]

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.


Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.


Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:48 
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