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Fenerbahçe, GMG Kırklarelispor maçına hazır!
6 saat önce
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, sarı-lacivertli futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.
Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:48
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