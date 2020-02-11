Fenerbahçe - GMG Kırklarelispor maçının ardından - Ersun Yanal/Bilgin Erdem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe - GMG Kırklarelispor maçının ardından - Ersun Yanal/Bilgin Erdem - Son Dakika

Fenerbahçe - GMG Kırklarelispor maçının ardından - Ersun Yanal/Bilgin Erdem

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında GMG Kırklarelispor'u 1-0 yenerek adını yarı finale yazdıran Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında GMG Kırklarelispor'u 1-0 yenerek adını yarı finale yazdıran Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, GMG Kırklarelispor'u verdikleri mücadeleden ötürü tebrik etti.

Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda iddialı olduğunu vurgulayan Yanal, şunları kaydetti:

"Bugün çok fazla süre alamayan oyuncularımızı görmüş olduk. Onları hazırlamak adına önemliydi. Oynayacağımız süreç öncesinde oyuncularımıza hazırlık oldu. Falette ve Hasan Ali Kaldırım için henüz çok erken. Zamana ihtiyaçları var ve önümüzde de uzun bir süreç var. En kısa sürede takıma katkıda bulunmalarını bekliyoruz."

Bilgin Erdem: "Burada olmak güzeldi"

GMG Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem, kupada çeyrek finale kadar gelmelerinin önemine değindi.

Kupa serüvenine nokta koyduklarını dile getiren Erdem, "Burada olmak güzeldi. 3 Süper Lig ekibinden sonra çeyrek finalde gücü belli bir Fenerbahçe takımıyla eşleştik. Güzel ve çetin mücadeleler oldu. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de kendilerine başarılar diliyorum, üzülmeye gerek yok." diye konuştu.

Fenerbahçe - GMG Kırklarelispor maçının ardından - Ersun Yanal/Bilgin Erdem

Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:43 Kaynak: AA
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