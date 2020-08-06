Fenerbahçe, Gökhan Gönül transferini bitiriyor!

Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini bir süredir değerlendiren Gökhan Gönül, transfer kararını verdi.

Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini bir süredir değerlendiren Gökhan Gönül, transfer kararını verdi. TRT Spor'da yer alan haberde; Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve siyah beyazlılarla anlaşamayan Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe ile ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı kaydedildi. 7 Ağustos'ta tatilden dönecek olan Gökhan Gönül'ün resmi sözleşmeyi imzalaması beklendiği kaydedildi. GÖKHAN GÖNÜL'ÜN EŞİNDEN PAYLAŞIM Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlileri heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı. Hatice Gönül'ün paylaşımında "Yarım kalan hikayeler, yarım kalan aşklar gibidir" ifadeleri yer aldı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 02:09

Son Dakika

Kardak kahramanlarından Tuğamiral Ercan Kireçtepe SAT Komutanlığı'na atandı

Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

HDP'li belediyenin işten çıkardığı kadın evinde ölü bulundu

İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin

Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi

Kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava konserini veren Simge, danslarıyla geceye damga vurdu

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi

Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı

Teknoloji devi Samsung, yeni Galaxy ürünlerinin tanıtımını yaptı

İnsanları Ay ve Mars'a götürecek olan uzay gemisinin prototipi, uçuş testinde başarılı oldu

Dünyaca ünlü model Kate Moss, bikinili görüntülenmekten kurtulamadı

İzmir'de iki düğünde koronavirüs vakaları tespit edildi! Filyasyon ekipleri çalışmalara başladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur

Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi

Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi