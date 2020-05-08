Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i transfer etti! Anlaşma şartları...

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini yaptı. Sarı lacivertli ekip, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ile gelecek sezondan itibaren 5 yıllık sözleşme imzaladı.



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;



"Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor'da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek'in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır.



21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır. Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz."







ANLAŞMA ŞARTLARI: 500 BİN TL BONSERVİS VE İKİ KİRALIK OYUNCU



Fenerbahçe, 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gölcükspor'dan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in transferini bitirdi. Sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek için Gölcükspor'a 500 bin TL bonservis dışında altyapıdan iki kiralık oyuncu verecek. Anlaşmanın kritik hamlesi ise Topuk Yaylası Tesisleri'nde iki dönem ücretsiz kamp teklifi olacak.



İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?



26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı. İsmail Yüksek, Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.



8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan ve her iki ayağını kullanabilen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Gölcükspor'da 26 maçta forma giydi ve 8 gol attı. 1.84 boyunda olan İsmail, U17 Ligi'nde ise 19 maç, 5 gol kaydetti.