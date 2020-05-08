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Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını açıkladı.
6 saat önce
Fenerbahçe, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 01:41 Kaynak: İHA
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