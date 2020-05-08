Fenerbahçe , Gölcükspor 'dan İsmail Yüksek ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını açıkladı. - İSTANBUL

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Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi

Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum