Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarına ara vermeden başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki çalışma ısınma ve koordinasyon ile başladı. Pas çalışması ile divam eden antrenman dar alanda çift kale maç ile sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte dün oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında görev alan futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirirken Max Kruse, Mevlüt Erdinç ve Vedat Muriç özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.