Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışmasıyla devam eden idman dar alanda gerçekleştirilen oyunlar ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bir süre önce saha çalışmalarına başlayan Dimitris Pelkas, takım çalışmasında yer alırken; Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci ise bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - İSTANBUL