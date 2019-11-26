Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman saat 19.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından yapılan yan top organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Max Kruse antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte yer alırken Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç özel program dahilinde çalıştı.

Sarı-lacivertli ekip, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.