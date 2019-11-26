Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürüyor
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Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürüyor

6 saat önce

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman saat 19.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe, Göztepe hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman saat 19.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından yapılan yan top organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Max Kruse antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte yer alırken Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç özel program dahilinde çalıştı.


Sarı-lacivertli ekip, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Can Bartu Tesisleri, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:53 
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