Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında cumartesi günü İzmir'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında cumartesi günü İzmir'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Vedat Muriç, idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenmanda, sakatlığı bulunan oyunculardan Alman orta saha Max Kruse idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Kosovalı golcü Vedat Muriç de antrenmanın ilk bölümündeki ısınma ve 5'e 2 top kapma çalışmalarında yer alırken, forvet Mevlüt Erdinç ise özel program dahilinde çalıştı. Sarı-lacivertlilerin antrenmanı koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından oyuncular 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenman, hücum-defans geçişleri ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertliler Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı idmanla sürdürecek.


- Muriç
Fenerbahçe, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:19 Kaynak: DHA
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