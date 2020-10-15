Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

15.10.2020 14:23
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürürdü.

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürürdü. Yunanistan Milli Takımı'ndan dönen Dimitris Pelkas da takımla beraber çalışmaya katıldı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 10.00'da başladı. Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışmaları yapan oyuncular, ikinci bölümde sahaya çıktı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştiren oyuncular, idmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla tamamladı.

Üst adelesinde sertleşme ve ağrı şikayeti bulunan Gökhan Gönül takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken; Diego Perotti takımdan ayrı gerçekleştirdiği düz koşularla antrenmanı tamamladı. Garry Rodrigues ise kasık ağrısı sebebiyle idmanda yer almadı.

Öte yandan milli takımlarından dönen Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Ozan Tufan, Ömer Faruk Beyaz, Mame Thiam ve Dimitris Pelkas antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Göztepe, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

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