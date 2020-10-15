Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Öte yandan milli takımlarından dönen Altay Bayındır, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Ozan Tufan, Ömer Faruk Beyaz, Mame Thiam ve Dimitris Pelkas antrenmanda yer aldı.

Üst adelesinde sertleşme ve ağrı şikayeti bulunan Gökhan Gönül takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken; Diego Perotti takımdan ayrı gerçekleştirdiği düz koşularla antrenmanı tamamladı. Garry Rodrigues ise kasık ağrısı sebebiyle idmanda yer almadı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen çalışma saat 10.00'da başladı. Antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışmaları yapan oyuncular, ikinci bölümde sahaya çıktı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştiren oyuncular, idmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla tamamladı.

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürürdü. Yunanistan Milli Takımı'ndan dönen Dimitris Pelkas da takımla beraber çalışmaya katıldı.

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