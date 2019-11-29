Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.


Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla süren idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.


Bu antrenmanla birlikte Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e hareket edecek. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:49 Kaynak: İHA
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