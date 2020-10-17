Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

17.10.2020 17:37
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 5. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından antrenman taktik ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Gökhan Gönül ve Garry Rodrigues idmanın tamamında takımla çalışırken, Diego Perotti ise takımdan ayrı topla çalıştı.

Sarı-lacivertli takımın Göztepe maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Dimitris Pelkas, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Enner Valencia, Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi.

Can Bartu Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

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