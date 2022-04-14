Fenerbahçe, Göztepe maçın hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Göztepe maçın hazırlıklarını sürdürdü

14.04.2022 21:12
Fenerbahçe, Göztepe maçın hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından çeşitli pas oyunları yapan futbolcular; çift kale maçın devamında gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla idman tamamladı.

Fenerbahçe, yarın tesislerde yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

(İHA)

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Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Göztepe maçın hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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