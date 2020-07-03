Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır

Fenerbahçe, Göztepe ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı Süper Lig 30'uncu hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı lacivertli ekip, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.