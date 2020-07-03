Fenerbahçe, Göztepe maçına hazır

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.



İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdiği kaydedildi



