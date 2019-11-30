Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe - Göztepe maçında şoke eden olay!
Son Dakika Spor Fenerbahçe - Göztepe maçında şoke eden olay! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe - Göztepe maçında şoke eden olay!

6 saat önce

Devamında gelişen atakta Fenerbahçe Victor Moses ile gol buldu ve Fenerbahçe skor tabelasında 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe - Göztepe maçında şoke eden olay!, System.String[]

Devamında gelişen atakta Fenerbahçe Victor Moses ile gol buldu ve Fenerbahçe skor tabelasında 2-1 öne geçti. Ardından hakem Abdülkadir Bitigen'e VAR odasından uyarı geldi. Altay Bayındır'ın penaltı atışında öne çıktığı tespit edildi. Bu sebepten dolayı Fenerbahçe'nin golü iptal edilirken, Göztepe penaltıyı tekrar kullandı.


Fenerbahçe futbolcuları pozisyona yoğun itirazda bulundu. Göztepe'de Alpaslan Öztürk penaltıyı gole çevirdi ve Göztepe 2-1 öne geçti. Bu tartışmalı pozisyon Fenerbahçe cephesinde epey öfke yarattı.

Altay Bayındır, victor moses, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:16 
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