Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından - Son Dakika

Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından

21.02.2021 21:57
Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenen Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, iyi oynayarak ve mücadele ederek hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenen Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, iyi oynayarak ve mücadele ederek hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, "Önemli bir müsabaka oynadık. İyi hazırlandık. Moralliydik. İyi bir oyun ve mücadeleyle hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, son 2 maçta Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek çıkışa geçmeleriyle ilgili, "Biz bu yükselmeyi galibiyetlerle yorumlamıyoruz. Mağlup olduğumuz müsabakalarda da bunları ifade ettik. Biz işimiz yapmaya gayret ediyoruz, zaman zaman sonuç alamıyoruz ama mücadelemizin bir karşılığı olmalıydı. Bir teknik adam olarak göreve yarıda başlamak zordur. Ancak geldiğimiz ilk andan itibaren beni ve ekibimi kucaklayan karakterli bir oyuncu grubu var. Onlarla gurur duyuyorum. Akılcı oynadılar ve müsabakayı kazandık. Biz bunu çok abartmayacağız." şeklinde görüş belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından - Son Dakika Spor


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