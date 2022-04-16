Altay Bayındır: "İnşallah bu şekilde galibiyet alarak devam ederiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Altay Bayındır: "İnşallah bu şekilde galibiyet alarak devam ederiz"

16.04.2022 23:30

Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, Göztepe maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Her maç final niteliğinde.

Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, Göztepe maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Her maç final niteliğinde. Elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımıza da desteği için teşekkür ederiz. İnşallah bu şekilde galibiyet alarak devam ederiz. Ligi en iyi yerde bitiririz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Her maç final niteliğinde. Elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımıza da desteği için teşekkür ederiz. Onlar bizi kıvılcımlıyor, biz sahada ateşi yakıyoruz. İnşallah bu şekilde galibiyet alarak devam ederiz. Ligi en iyi yerde bitiririz" diye konuştu.

Kendini iyi hissettiğini söyleyen Bayındır, "Fenerbahçe'ye geldiğimden beri çalışıyorum, mücadele ediyorum ve elimden geleni yapıyorum. Performansımı arttırmaya çalışmak için çalışmalarıma fazlasıyla devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Maç maç baktıklarını ifade eden 24 yaşındaki kaleci, "Önümüzde sadece Çaykur Rizespor maçı var. Kazanmak için oynayacağız. Sadece ona odaklıyız" dedi.

Teknik Direktör İsmail Kartal hakkında da konuşan başarılı kaleci, "İsmail hocamız elinden geleni yapıyor. Tüm benliğiyle Fenerbahçe'nin içinden gelen bir isim. Camianın dinamiklerine hakim. Bizi her rakibe ayrı bir şekilde motive ediyor. Ne yapması gerektiğini biliyor. Bize bunu aşılıyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Karşılığını alıyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.

Taraftar için ise Altay Bayındır, "Farklı bir duygu ve hissiyat. Camiamız bütün olduğu zaman birçok şeyi başarabileceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımız sonuna kadar bize destek veriyor. İnşallah bu sezon sonuna kadar devam eder" diyerek sözlerini tamamladı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Altay Bayındır: İnşallah bu şekilde galibiyet alarak devam ederiz
Altay Bayındır: İnşallah bu şekilde galibiyet alarak devam ederiz
Altay Bayındır: İnşallah bu şekilde galibiyet alarak devam ederiz

YORUMLAR
500
Eşref Hamamcıoğlu: 'Umarım bu birliktelik uzun yıllar devam eder ve örnek olur' Eşref Hamamcıoğlu: 'Umarım bu birliktelik uzun yıllar devam eder ve örnek olur' Başkan Altay ilk kez oruç tutan çocukları bu yıl da sevindiriyor Başkan Altay ilk kez oruç tutan çocukları bu yıl da sevindiriyor

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altay Bayındır: 'İnşallah bu şekilde galibiyet alarak devam ederiz' - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i hangi takımın istediğini açıkladı
23:42 Bülent Arınç isim vermeden bazı siyasetçileri eleştirdi: Bize düşen siyasetçi olarak bir sorunu görmektir, inkar etmemektir
23:38 Arda Güler'in attığı penaltının detaylarını İsmail Kartal paylaştı: Miguel Crespo ile haber yolladım
23:14 Minibüsle otobüs çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralı
23:08 Arda Güler'den bir ilk! Kadıköy'de taraftarı önünde gol sevinci yaşadı
23:04 CHP'nin kendi anketinde çarpıcı detaylar: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'ndan 1 ila 3 puan önde
22:48 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış: Merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar
22:40 Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti! Sarı-lacivertliler yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı
22:12 Seçim kanunundaki değişiklik Millet İttifakı'nı harekete geçirdi! İşte üzerinde çalışılan yeni formüller
21:51 5 gol ilk yarıdan! Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 6-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 23:58:15. #1.11#
SON DAKİKA: Altay Bayındır: "İnşallah bu şekilde galibiyet alarak devam ederiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement