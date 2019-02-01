Fenerbahçe - Göztepe Maçının Ardından - Kemal Özdeş
32 dakika önce
Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçın ikinci yarısında 10 kişi kalmalarının planlarını bozduğunu söyledi.
Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe
'ye 2-0 yenildikleri maçın ikinci yarısında 10 kişi kalmalarının planlarını bozduğunu söyledi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdeş, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Aslında bugün etkisiz oynamak beni üzdü. Bize oldukça iyi baskı kurdular. Golden sonra baskılarının şiddeti düşmeye başladı. Biz doğru yerleşemedik ve üretken olamadık. 50. dakikada 10 kişi kalmak bütün planlarımızı bozdu. Oyunun stratejisi değişti. 1-0 gerideyken 10 kişi kaldık. Belki 80-85. dakikalara kadar bu skorla gitsek ofansif hamle yapabilirdik. İkinci golden sonra maç bitti. Topa sahip olamamak ve 10 kişi kalmak bu mağlubiyeti getirdi."
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:54 Kaynak: AA
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