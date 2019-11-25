Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

7 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Göztepe'yle deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Göztepe'yle deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 12. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, Göztepe maçının ilk antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Malatya deplasmanında forma giyen isimlerin antrenmanda yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ise pas çalışmasıyla başladığı antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı kaydedildi.

Sakatlıkları bulunan Max Kruse, Mevlüt Erdinç ve Vedat Muric'in özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdükleri aktarıldı.

Sarı-lacivertliler, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:08 Kaynak: AA
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