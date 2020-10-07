Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

07.10.2020 11:48

- Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.

- Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL - Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki idman saat 11.00'de başladı. İlk yarım saati basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Toplu kondisyon çalışması ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekibin idmanını İdari Menajer Volkan Ballı, Emre Belözoğlu ve Fenerbahçeli eski futbolcu Selçuk Şahin birlikte takip etti.

Fenerbahçe'de A Milli Takım'da bulunan; Ozan Tufan, Nazım Sangare, Ömer Faruk Beyaz, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra kendi ülkelerinin milli takımlarında yer alan; Enner Valencia, Filip Novak, Garry Rodrigues, Mame Thiam, Nabil Dirar, Mbwana Samatta, Marcel Tisserand ve Dimitrios Pelkas idmanda yer almadı. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Diego Perotti'nin tedavisine devam edildi. Öte yandan sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Perotti, oynadığı maç başına ücret alacak.

İstanbulspor ile hazırlık maçı oynanacak

Fenerbahçe, lige verilen milli arayı boş geçmeyecek. 10 Ekim Cumartesi günü TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'de Erol Bulut, yeni oyuncuları görme anlamında da önemli bir adım atacak. İstanbulspor ile oynanacak hazırlık maçı basına kapalı gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

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