Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacağı maç öncesi son idmanını yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Oyuncular, üç grup halinde 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Öte yandan, Max Kruse ve Vedat Muric'in takımla birlikte çalıştıkları, Mevlüt Erdinç'in ise özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.