Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacağı maç öncesi son idmanını yaptı.

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacağı maç öncesi son idmanını yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Oyuncular, üç grup halinde 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Öte yandan, Max Kruse ve Vedat Muric'in takımla birlikte çalıştıkları, Mevlüt Erdinç'in ise özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.

Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:30 Kaynak: AA
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