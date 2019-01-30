Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Göztepe Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, Göztepe Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Göztepe Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda egzersiz çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

İkinci bölümde ise sahada ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından teknik ve taktik çalışmalar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:06 Kaynak: AA

Fenerbahçe, Spor
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