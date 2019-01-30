Fenerbahçe, Göztepe Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda egzersiz çalışmalarının yapıldığı bildirildi.



İkinci bölümde ise sahada ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından teknik ve taktik çalışmalar gerçekleştirildiği kaydedildi.



Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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