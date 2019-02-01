Fenerbahçe-Göztepe Maçının Var'ı Barış Şimşek Oldu

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam sahasında Göztepe ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Barış Şimşek oldu.

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam sahasında Göztepe ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Barış Şimşek oldu.



Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde Göztepe ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede Suat Arslanboğa düdük çalacak. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak.



Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Barış Şimşek oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat yer alacak. - İSTANBUL

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