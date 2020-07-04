Fenerbahçe, Göztepe'yi 2- 1 mağlup etti - Son Dakika

Fenerbahçe, Göztepe'yi 2- 1 mağlup etti

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırladı.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe'yi ağırladı. Müsabaka Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Vedat'ın yerden verdiği pasta Deniz'in gelişine yaptığı vuruşunda kaleci Beto topu kornere çeldi.

4. dakikada sol kanatta topla buluşan Berkan'ın ceza sahası içine ortasında Wilzcek'in topu göğüsüyle yumuşatarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanı içine çeldi.

9. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz'in ceza sahası içine yerden verdiği pasta Vedat'ın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Beto oyun alanı içine çeldi.

25. dakikada sol tarafta topla buluşan Hasan'ın ceza sahasına verdiği pasta Ferdi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

36. dakikada ceza sahası içine açılan ortada topla buluşan Vedat meşin yuvarlağı Ferdi'ye verdi. Ferdi'nin gelişine yaptığı vuruşta top direğe çarpıp auta çıktı.

45+2. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Ferdi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

59. dakikada sol kanatta topla buluşan Mossoro'nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.

66. dakikada Napoleoni'nin sol taraftan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Soner'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

87. dakikada Mossoro'nun sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Wilczek'in kafa vuruşunu kaleci Altay kornere çeldi.

90+5. dakikada Berkan'ın ceza sahası dışından kaleyi tam karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

STAT: ÜLKER

Hakemler: Bahattin Şimsek xx, İsmail Şencan xx, Mehmet Kısal xx

Fenerbahçe: Altay xx, Dirar xx (Zajc dk. 61 xx), Serdar xx, Falette xx, Hasan Ali xx, Tolgay xx (Emre Belözoğlu dk. 61 xx), Gustavo xx, Deniz xx, Ferdi xx (Jailson dk. 78 xx), Ozan xx (Murat dk. 71 xx), Vedat Muriqi xx

Yedekler: Harun, Mevlüt, Allahyar, Ömer, Cenk, Emir

Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar

Göztepe: Beto xx, Gassama xx (Murat dk. 46 xx), Titi xx, Alpaslan xx, Berkan xx, Soner xxx, Borges xx (Yalçın dk. 46 xx), Mossoro xx (Ege dk. 90+1 ?), Tripic xx (Castro dk. 80 ?), Serdar x (Napoleoni dk. 23 x), Wilczek xx

Yedekler: Mehmet, Kerem, Poko, Metin, Atınç

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Ferdi (dk. 25 ve 45+2) (Fenerbahçe), Soner (dk. 66) (Göztepe)

Kırmızı kart: Serdar Aziz (dk. 90+4) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Murat, Alpaslan (Göztepe)

(İHA)

Fenerbahçe, Altay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 23:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Göztepe'yi 2- 1 mağlup etti - Son Dakika

Son Dakika

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